Астафьева часто предстает в откровенных нарядах

Украинская певица Даша Астафьева показала кадры со съемок, на которых предстала в необычном наряде

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и модель Даша Астафьева - известная любительница откровенных съемок и регулярно восхищает и соблазняет поклонников пикантными снимками.

Даша с удовольствием принимает участие в самых разных фотосессиях, демонстрируя свои сочные формы и просто невозможную красоту. К примеру, в новом фотосете она позировала стоя на шкурах животных.

Новый фотосет на странице в Instagram стал лишь подтверждением тому, что соблазнительная Даша умеет свести с ума поклонников лишь парочкой откровенных кадров.

Она показала роскошное черное бархатное платье с прозрачным воротником и рукавами. Наряд с глубоким вырезом и прозрачными вставками сверху идеально подчеркнуло ее фигуру.

Астафьева дополнила торжественный образ солнцезащитными очками и платком. Макияж – с акцентом на губы с помадой темно-красного глубокого оттенка – трендом сезона и неоспоримой классикой. Позировала Астафьева, стоя на коленях, вокруг нее разбросаны куски материала, напоминающего шкуру животных.

Певица лишила пользователей сети возможности комментировать снимки, ведь их она опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Даша Астафьева - активный пользователь социальных сетей, поэтому старается каждый день пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами, замечаниями и информацией о собственной жизни.

В этот раз звезда решила ответить на наиболее интересные вопросы поклонников в разделе Сториз в Инстаграм.

Так, певица решила показать ответы на нескромные вопросы, выставив провокационные фото и рассказав о личных темах. Отвечая на слова «Как забыть и выкинуть бывшего из головы?», артистка ответила насмешливо: «Если заметил, что скачешь на мертвой лошади – слезь!».

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