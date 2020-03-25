Известный артист Лев Лещенко, большой друг украинской певицы Наташи Королевой, попал в реанимацию

У Лещенко пока не нашли коронавируса, на текущий момент он ждет анализов. Певец находится в Коммунарке в реанимации, куда его поместили после тяжелых гастролей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Politeka.

"Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет ещё дня два", сказано в сообщении.

Концертный директор Лешенко Олег Дмитриев подтвердил данные и добавил:

"Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочил отсюда".

В Коммунарке лечат людей от коронавируса. Всего в России число зараженных достигло 438 человек. Информации об умерших в РФ не поступало. Только 23 февраля умерла женщина, которая страдала от целого ряда хронических заболеваний и по официальным данным, у нее оторвался тромб.

Ранее мы сообщали, что известного артиста Льва Лещенко и его супругу госпитализировали в больницу.

Лещенко забрали в больницу еще 23 марта. Врачи подозревают, что у артиста возможно коронавирус, но оценивают его состояние, как стабильное. Певцу сейчас 78 лет. Других подробностей пока не поступало.

Известно, что Лещенко является хорошим другом украинской певицы Наташи Королевой. Есть много видео, где семьи собираются вместе как на праздники, так и на официальные мероприятия.

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