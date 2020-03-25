Российский бодибилдер и артист Сергей Глушко, который является мужем Натальи Королевой, покрасовался раздетым в спорзале

Тарзан с удовольствием демонстрировал свое подтянутое тело сразу в одежде, а после так "разошелся", что стал спускать с себя штаны и даже белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram танцора.

Так на новой опубликованной подборке фото Сергей без особого смущение рекламировал "свой" спортзал и частично показал, как тренируется. На первых фото он был в штанах в полоску и, похоже, стрингах, а на последних - спустил штаны вместе с трусами и во всю улыбался на камеру.

Публика в популярной соцсети в восторге от увиденного:

«Так походу все пойдём к Серёже качаться да»

«Отлично получилось ❤️🔥»

«Ууу💣💥»

«Без труселей что ли качаешься? Типа и писон должен в свободном полете быть?)»

«Мм просто шикарно»

«Сюрприз , как полагается , в конце 😂😂😂👏👏👏Всем смотреть до конца 💪🏻👍🤩🤩🤩❤️❤️❤️»

До этого мы писали, что 50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, похвастался участием в съемках популярного сериала "Фитнес".

Артист поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма соблазнительном образе. Тарзан (сценический псевдоним Сергея) расстегнул джинсовую куртку, посветив накачанной грудью. Танцор любит эпатировать публику, хвастаясь мощными мышцами и частенько оголяясь не к месту.

Глушко опустил камеру вниз, чтобы сфотографировать себя с максимально удачного ракурса.

"Приехал на фитнес....точнее,позвали сниматься в сериале "Фитнес "))))😃", - поделился Тарзан.

За несколько часов фото собрало сотни лайков, пользователи не удержались от комментариев.

Напомним, что карантин больно ударил по артистам, концерты и съемки отменяются

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