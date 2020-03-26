Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась кадрами с домашней тренировки

На свежих кадрах звезда сцены предстала перед камерой без макияжа, в обтягивающем топике и лосинах, а опубликовала всю эту красоту исполнительница в своих Инстаграм-сториз, передает Politeka.net.

Пока в стране карантин и многие знаменитости, как впрочем и люди не имеющие отношения к шоу-бизу, заперты по домам - режим тренировок остается у многих прежним. Так и Слава решила прихвастнуть стройной фигурой на беговой дорожке в темное время суток. Вероятно, звезда устроила себе небольшую ночную тренировку дабы согнать все за день "нажитые" каллории.

Отметим, что "рыженькая" из НеАнгелов в прекрасной форме и что ее фаны не смогли прокомментировать кадры, на которых Слава тренируется и к тому же язык на камеру показывает. Но ранее армия звездного музколлектива и Каминской в частности отмечала, что певица, как и ее коллега Виктория Смеюха, невероятные красавицы и обладательницы просто сногсшибающих фигур.

Как известно, Каминская вместе со своими детьми соблюдает карантин. Об этом она ежедневно рассказывает в соцсетях. Слава выкладывает различные кулинарные шедевры, на которые раньше у артистки не всегда хватало времени. Кроме этого, певица придумывает разные интересные занятия для детей.

Ранее мы писали, что Слава Каминская поделилась домашним фото в белом халате. Волосы у певицы были распущены, а также она забыла надеть нижнее белье. Артистка призналась, что делала липосакцию, потому что некоторый жир из ее тела невозможно убрать при помощи тренировок.

«Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими», - отметила певица.

Как известно, Слава также делала себе грудь, чего никогда не скрывала. Ее бывший муж Эдгар Каминский – пластический хирург. После развода он признался, что у Каминской была настоящая зависимость от пластики, она хотела постоянно что-то менять, а он говорил "нет".

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