Известная певица Анна Седокова показала новое пикантное фото в Инстаграм
На кадрах Седокова позирует в кружевном халате, под которым можно увидеть черное белье Анны. Образ она дополнила поясом на талии, а также украшением на шее. Волосы в этот раз певица оставила распущенными. На фото можно увидеть шторы и другие предметы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли поставить лайки публикации или написать комментарии. Все из-за того, что она была размещена в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
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Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекается дома с подругой на карантине.
После введения карантина звезда прекратила свои съемки и проекты, перейдя на удаленный режим работы. Тем не менее, это не мешает ей развлекаться с друзьями и возлюбленными дома.
В этот раз звезда насмешила сеть, показав необычное виде на своей странице в социальной сети Инстаграм. В новом видео звезда вместе с подругой подурачилась на камеру. Благодаря специальному фильтру при съемке их головы кажутся непропорционально большими, а играющая стильная музыка создала нужное настроение для веселящихся артистов.
А еще Politeka писала, что Седокова без штанов похвасталась своим достоинством
Также Politeka сообщала, что Седокова в одном белье поделилась секретом успеха