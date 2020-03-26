Известная певица Анна Седокова показала новое пикантное фото в Инстаграм

На кадрах Седокова позирует в кружевном халате, под которым можно увидеть черное белье Анны. Образ она дополнила поясом на талии, а также украшением на шее. Волосы в этот раз певица оставила распущенными. На фото можно увидеть шторы и другие предметы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки публикации или написать комментарии. Все из-за того, что она была размещена в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекается дома с подругой на карантине.

После введения карантина звезда прекратила свои съемки и проекты, перейдя на удаленный режим работы. Тем не менее, это не мешает ей развлекаться с друзьями и возлюбленными дома.



