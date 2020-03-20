37-летняя российская певица Анна Седокова решила прервать молчание и ответить на обвинения 39-летней юристки и артистки Кати Гордон в том, что "пошалила" с ее экс-мужем

Так, Гордон в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала, что окончательно рассталась с супругом Сергеем Жориным из-за его измен. В частности, масла в огонь подлила неприятная история с Седоковой.

По словам Гордон, когда она лежала на сохранении, будучи беременной сыном Даниилом, то заметила в Инстаграм Седоковой фото якобы с ее домашними "обоями и плинтусами". При этом Аня предстала в пикантном образе: в джинсах парня и подписала кадр «Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда». Гордон была в не себе от бешенства и написала в комментариях: «Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?»

У Седоковой, очевидно, лопнуло терпение и она высказалась обо всей этой ситуации. По ее словам, на фото ее квартира, и джинсы вовсе не Жорина.

«Все! Я больше не могу. Я молчала, но хватит. Катерина в очередной передаче рассказывает, какая я ужасная женщина. Такой бред! Я не поленилась и пролистала все свои фотографии. Смотрите это то же фото, которое она представила в шоу. «Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда», — написала я, стоя в джинсах своего парня... Это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов?» - взорвалась Аня в "сториз".

Отметим, в настоящее время Седокова встречается с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и не стесняется выставлять горячие кадры с ним в своем Инстаграм.

Ранее мы сообщали, Седокова принимает участие в съемках шоу "Квартира 69". На днях артистка посветила прелестями в нескромном образе в компании коллег. На ней боди, колготки в клеточку и длинный красный плащ. Красотка своим внешним видом довела до экстаза поклонников.

«Как я мечтаю с вами сфоткаться!!😭мечта моя с детство!!😔😔😔МОЙ ИДЕАЛ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ!!!❤❤❤❤», «Воу воу воооу, вот это мощная компания ❤️❤️❤️», «О боги 🐆 🔥», «Кайф 🖤🌍», - писали в комментариях.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом