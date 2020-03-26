Известная украинская певица Надя Дорофеева со своим супругом Владимиром Дантесом провели прямой эфир и показали результат в Инстаграм

На кадрах Надя позирует в белом платье с черным широким поясом на талии. Волосы у нее были собраны в два хвоста. Рядом с ней был Дантес, который сидел в рубашке. Пока он что-то говорил, Дорофеева танцевала на фоне. Пара решила провести прямой эфир для фанатов, чтобы как-то их развлечь во время карантина. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки публикации, хотя и был виден их чат в записи. Все потому, что Надя опубликовала ролик в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что знаменитая певица Надя Дорофеева показала лучшие кадры из последнего интервью с Позитивом.

Несколько дней тому назад группа "Время и Стекло" официально объявила о завершении существования, чем буквально взорвала все социальные сети. Сегодня же на странице Нади в Инстаграм появился отрывок из последнего интервью, в котором принял участие Алексей Завгородний (Позитив) и их продюсер Алексей Потапенко (Потап).

Напомним, Дорофеева показала, как развлекается на полу с подругой, Дантес не удержался

А еще Politeka писала, что Дорофеева соблазнила стильным кадром в алом наряде

Также Politeka сообщала, что Дорофеева с грязным лицом и в розовом халате появилась перед камерой



