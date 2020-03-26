31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга комика Гарика Харламова, взбудоражила свежим фото и обращением к поклонникам
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в восхитительном образе в плаще бежевого цвета. Кристина собрала волосы в хвост и нанесла яркий макияж со "стрелками" на глазах и темно-розовой помадой.
Девушка снялась с высоты, выйдя на балкон, и повернувшись к объективу спиной. Асмус сверкнула дерзким взглядом, кинув его через плечо. На ее лице играла легкая улыбка.
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"Хочу мотивационное кино. Или книгу. Или песню. Или цитату. Ну или просто коммент прикольный напишите 🤪", - подписала фото актриса.
Поклонники принялись восторгаться ее красотой, поставив менее чем за сутки больше 55 000 "сердечек", а также кидать в комментарии интересные фильмы и любимые песни.
"Красоткаа 😍"
"Прекрасна💐"
"Девушка-весна 🌸🦋🌷"
"Клёвая фотка )"
"какая красивая 😍"
"У вас на спине что-то в полоску"
"А как же Харламов?"
"❤️ ты как всегда лучшая, прекрасно выглядишь)"
Ранее мы сообщали, Асмус пожаловалась в соцсети, что осталась без работы из-за карантина по коронавирусу. Красотка посветила крутой кожаной курткой, выбрав необычный ракурс для фото.
"Я очень надеюсь, что скоро всё это закончится... Позитивных мыслей вам всех и берегите себя и своих близких! 💚", - писала Кристина.
"Кристина,будьте осторожны.Берегите своих родных и близких"; "Кристина,спасибо за 💗Вы всегда такая внимательная.Здоровья Вашей семье🍀"; "Шикарно выглядите!!!👍🔥"; "Офигенный куртец🔥😻", - писали в комментариях.
Напомним, что Кристина Асмус удивила реакцией на происходящее в России: «Что творится…».
Как сообщала Politeka, Кристина Асмус напугала россиян новой внешностью, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Асмус в белом платье взбудоражила признанием, сеть кипит: «Стало нелепо и неловко».