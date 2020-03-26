31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга комика Гарика Харламова, взбудоражила свежим фото и обращением к поклонникам

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в восхитительном образе в плаще бежевого цвета. Кристина собрала волосы в хвост и нанесла яркий макияж со "стрелками" на глазах и темно-розовой помадой.

Девушка снялась с высоты, выйдя на балкон, и повернувшись к объективу спиной. Асмус сверкнула дерзким взглядом, кинув его через плечо. На ее лице играла легкая улыбка.

"Хочу мотивационное кино. Или книгу. Или песню. Или цитату. Ну или просто коммент прикольный напишите 🤪", - подписала фото актриса.

Поклонники принялись восторгаться ее красотой, поставив менее чем за сутки больше 55 000 "сердечек", а также кидать в комментарии интересные фильмы и любимые песни.

"Красоткаа 😍"

"Прекрасна💐"

"Девушка-весна 🌸🦋🌷"

"Клёвая фотка )"

"какая красивая 😍"

"У вас на спине что-то в полоску"

"А как же Харламов?"

"❤️ ты как всегда лучшая, прекрасно выглядишь)"

Ранее мы сообщали, Асмус пожаловалась в соцсети, что осталась без работы из-за карантина по коронавирусу. Красотка посветила крутой кожаной курткой, выбрав необычный ракурс для фото.

"Я очень надеюсь, что скоро всё это закончится... Позитивных мыслей вам всех и берегите себя и своих близких! 💚", - писала Кристина.

"Кристина,будьте осторожны.Берегите своих родных и близких"; "Кристина,спасибо за 💗Вы всегда такая внимательная.Здоровья Вашей семье🍀"; "Шикарно выглядите!!!👍🔥"; "Офигенный куртец🔥😻", - писали в комментариях.

Напомним, что Кристина Асмус удивила реакцией на происходящее в России: «Что творится…».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус напугала россиян новой внешностью, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Асмус в белом платье взбудоражила признанием, сеть кипит: «Стало нелепо и неловко».