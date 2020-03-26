Відома українська співачка Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом провели прямий ефір і показали результат в Instagram

На кадрах Надя позує в білому платті з чорним широким поясом на талії. Волосся у неї були зібрані в два хвоста. Поруч з нею був Дантес, який сидів в сорочці. Поки він щось говорив, Дорофєєва танцювала на тлі. Пара вирішила провести прямий ефір для фанатів, щоб якось їх розважити під час карантину. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки публікації, хоча і було видно їх чат в запису. Все тому, що Надя опублікувала ролик в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що знаменита співачка Надя Дорофєєва показала кращі кадри з останнього інтерв'ю з Позитивом.

Кілька днів тому група "Час і Скло" офіційно оголосила про завершення існування, ніж буквально підірвала всі соціальні мережі. Сьогодні ж на сторінці Наді в Instagram з'явився уривок з останнього інтерв'ю, в якому взяв участь Олексій Завгородній (Позитив) і їх продюсер Олексій Потапенко (Потап).

Нагадаємо, Дорофєєва показала, як розважається на підлозі з подругою, Дантес не втримався

А ще Politeka писала, що Дорофєєва спокусила стильним кадром в червоному вбранні

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва з брудним обличчям і в рожевому халаті з'явилася перед камерою



