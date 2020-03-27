Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", некоторое время назад отдыхала в на острове Бали

Красотка запостила много фото с отдыха, однако некоторые так и не были опубликованы, пишет Politeka.net. Поэтому Сопонару решила порадовать снимками, уже вернувшись с отдыха.

Так, несколько часов назад звезда опубликовала снимок в купальнике. Красотку сняли как раз, когда она стояла в воде, а в это время ее ударила волна.

Девушка выглядела счастливой и немного удивленной. Ирина позировала открыв рот и закрыв глаза, а также откинув руки назад.

Стоит обратить внимания на откровенный купальник - с глубоким вырезом до пупка. Купальный наряд немного намок из-за воды.

Ирина дополнила пляжный образ различными украшениями.

"Только хорошие флюиды", - подписала звезда солнечное фото.

За три часа кадр собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Красиво выглядите и будьте здоровы и счастливы.🌷💐😄😙👏😮😍❤️", "Нужно покормить", "Очень красивое фото 🔥", "Что это фотообои 😂 А, должно быть, карантин в ванне 😁 или крещение 👍", "Вы очень красивая женщина", "секси😍😍😍", "Милая кошечка ❤️❤️❤️😘😘😘💐", "Ты очень красивая", "вау😱 видно как ты кайфуешь от жизни 😊👍 а позитива сколько на фото😊😙😙", "Лучшая", "Лучшее фото, которое я только видел🔥", "Ирочка, очеееень красиво❤️🍑🤤", "Морееееее", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару показала свои фрукты и красивые части тела на Бали. Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в него пяточку с салатовым педикюром в воду.

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