Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", опубликовала видео, на котором предстала вместе с коллегами

На видео Марта Адамчук спела переделанную композицию "Чом ти не прийшов" вместе с Верой Кекелией, Эвелиной Мбани и Лали Эргемлидзе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотки сейчас находятся на карантине по до домам и решили порадовать поклонников, записав видео онлайн.

Марта Адамчук предстала в черном платье с цветами и глубоким декольте. Она сделала красивую укладку и ярко улыбалась.

Коллеги звезды "Квартала 95" также позировали в платьях. В частности, Вера Кекелия, которая к слову сейчас беременная, выбрала красный наряд, на котором приспущены плечи.

Эвелина Мбани выбрала платье, похожее как у Адамчук, а Лали Эргемлидзе - черную с глубоким вырезом в районе груди.

"О том, как мы «развлекаемся» на карантине :)", - подписала кадры Марта.

За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Бомбезно. Супер", "Круто!!!!🌹🌹", "Супер👍🔥👏🤗", "Класс 👍🏻👍🏻👍🏻", "Прикольно", "Очень круто", "Браво👍👍👏", "Чудесные 🥰😍", "Bravo 👏... ви чудові !!!❤️", "Круто получилось 👍🏼😍 умнички 😍😍😍", "До мурааашееек 😍😍 девушки очень круто 😍😍😍 Мартусик 🔥🔥 ну ты самая запасливая с гречею🤣🤣 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️", "Мартуся, как мне укладка твоя нравится, сразу хочется такую стрижку))) но кто бы так каждое утро укладывал мне их🤣", "Клас!!!! Супер!!!", "Супер 🔥 которые вы молодцы ❤️", "Умняшечки", "ты конечно тут самая эффектная 😍", "Мартуся, прическа 🔥🔥🔥😍" ""Красиво очень! Круто, молодцы))) 😊", - написали пользователи сети.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".