Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной после роли Жени в сериале "Сваты", порадовала поклонников чувственным фото

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото актриса сидит около стены в шелковом платье. Видно, что девушка не надела нижнее белье под наряд. На фото у Анны нежный макияж, который добавляет ее образу чувственности. Стоит отметить, что Анна абсолютно не похожа на свою героиню из сериала.

За три часа пост собрал почти 22,5 тысячи лайков. В комментариях поклонники оставляют комплименты Анне.

«Самая красивая девушка вселенной», «Какая красота, вы прекрасны», «Естественная красота», «Ни Пушкин, ни Лермонтов и никто другой не смогут описать вашу красоту», «А улыбочка пробирается в глазах», «Самая лучшая», «Эстетично как», "Просто ангел", - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал поделилась ярким снимком, на котором она позирует с закрытыми глазами. Актриса выгнулась, спустив накидку с плеча, оголив декольте в тесном топе. Она выпятила вперед свои ключицы и положила руку на грудь. Волосы девушка закинула на плечо.

Отметим, что практически на всех фотографиях Анна выглядит очень природной и естественной. Девушка практически не красится, благодаря чем видна ее естественная красота.

Напомним, что Анна Кошмал в одном халатике показала свои женские штучки: "молода и прекрасна".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал приспустила рубашку и показала свою прелесть: "Какая хитрая".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал избавилась от лифчика и показала себя во всей красе: "Ух, какая выросла!".