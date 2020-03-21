Українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені в серіалі "Свати", порадувала шанувальників чуттєвим фото
Як передає Politeka.net, актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в instagram.
На свежеопубликованном знімку красуня позує з закритими очима. Вона вигнулась, спустивши накидку з плеча, оголивши декольте в тісному топі.
Вона выпятила вперед свої ключиці і поклала руку на груди.
Волосся, підтримувані обручем, вона закинула на плече.
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В коментарях шанувальники не могли стриматися і почали активно коментувати її образ і ніжний чорно-білий кадр.
«Красуня», «Ти така красива», «Ганна ви дуже гарна !!», «"Женечка" 😍 я думаю Ви оцінили і зрозуміли, про що я кажу», «Мм ну прям сексі😍❤️🔥», «Ань,ти чарівна», – написали їй шанувальники в мережі.
Нагадаємо, що Женька з "Сватів" в одному халатику показала свої жіночі штучки.
Зірка екранів розслабляється будинку. Акторка показала особисті кадри, де вона позує біля дзеркала у ванній. Красуня була в білому халатику і з рушником на голові:
«Немає лиха без добра»...☀️ Для мене #карантин це відмінна можливість повністю присвятити себе родині👨👩👦❤️, дістатися до гори книг, відкладених на «коли буде час», розслабитися і відпочити від гриму, відновити шкіру і волосся🌸 Чесно зізнатися, я дуже домашня птиця, так що я #keepcalm і насолоджуюся🧘🏼♀️ Закупила свої улюблені жіночі штучки, які допомагають мені повстати з попелу як Фенікс😄 щоб не потрапити на підробки, замовляю в ... 🧡 довіра в наш час дорого коштує))) так що давайте проведемо цей час з користю, а як ви проводите свій #карантин ??? P. s.: чим користуюся❓гортай карусель)», - пише Кошмал.
Нагадаємо, що зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Зросла Женька».
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