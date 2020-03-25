25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі в серіалі "Свати", збентежила романтичним і жіночним образом

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій сорочці, яку спустила на плечі. Актриса зухвало блиснула оголеними плічками. Дівчина вибрала незвичайну позу для фотозйомки: ніби збоку заглядаючи в об'єктив. Образ красуні доповнив макіяж в бежево-коричневих тонах.

Шанувальники порівняли Анну з лисичкою, захоплюючись її хитреньким поглядом. За півгодини фото оцінили майже 10 000 разів.

"Яка ніжна😍"

"Аня ти дуже гарна коли дивишся в твої очі то таке враження що бачиш шось рідне улибка світиться як сонечко ❤️❤️"

"Виставляйте частіше свої фото, адже вашу красу повинні бачити 😍🔥"

"Гарненька🔥👍💕"

"Такий погляд хитрий, як у лисички😍"

"Батьки подарували тобі красиві очі😍, щоб при погляді на тебе серце завмирало від захоплення🙃🙃🙃"

Раніше ми повідомляли, Кошмал без сорому показала себе у ванній - з рушником на голові і загорнувшись в махровий халат. Варто відзначити, що без косметики дівчина так само хороша.

"Немає худа без добра»...☀️ Для мене #карантин це відмінна можливість повністю присвятити себе родині👨‍👩‍👦❤️, дістатися до гори книг, відкладених на «коли буде час», розслабитися і відпочити від гриму, відновити шкіру і волосся🌸", - підписала фото Анна.

Шанувальники засипали актрису компліментами: "Без макіяжу ти ще красивіше😍"; "Аня просто супер! Дуже красива! Я теж трохи займаюся собою".

Нагадаємо, що зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Зросла Женька».

Як повідомляла Politeka, режисер «Сватів-7» привідкрив завісу нового сезону, яскраві кадри зі зйомок: «Вийде…».