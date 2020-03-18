Українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені в серіалі "Свати", показала, чим займається поки в країні карантин

Як передає Politeka.net, зірка екранів розслабляється вдома. Актриса показала особисті кадри, де вона позує біля дзеркала у ванній. Красуня була в білому халатику і з рушником на голові:

«Немає лиха без добра»...☀️ Для мене #карантин це відмінна можливість повністю присвятити себе родині👨‍👩‍👦❤️, дістатися до гори книг, відкладених на «коли буде час», розслабитися і відпочити від гриму, відновити шкіру і волосся🌸 Чесно зізнатися, я дуже домашня птиця, так що я #keepcalm і насолоджуюся🧘🏼‍♀️ Закупила свої улюблені жіночі штучки, які допомагають мені повстати з попелу як Фенікс😄 щоб не потрапити на підробки, замовляю в ... 🧡 довіра в наш час дорого коштує))) так що давайте проведемо цей час з користю, а як ви проводите свій #карантин ??? P. s.: чим користуєтеся❓гортай карусель)», - пише Кошмал.

Шанувальники зірки по різному відповіли на її питання щодо карантину:

«Без макіяжу ти ще красивіша😍😍😍»

«Мені все ж здається що у вас і без цієї косметики зовнішність на 20 років🙌✨»

«З легким паром!»

«Ніяк, карантину немає»

Раніше ми повідомляли, Анна поділилася ще одним кадром з цієї фотосесії, на якому блиснула ідеально плоским животиком. Прес актриси нікого не залишив байдужим. На ній джинси, в'язаний топ і кофта темного кольору, яку та нескромно відкинула назад, відкриваючи погляду фанатів пружні принади. Кошмал з трохи розпатланим волоссям зухвало дивилася в об'єктив, а на її обличчі грала легка усмішка.

"Нереальна😍"; "Класний прес !!"; "Така ніжна 🥰🥰🥰"; "ля прессуха яка😁"; "Анна ти все квітнеш👍👍👍", - фанати розсипалися в компліментах.

Також ми розповідали, що Кошмал умилила фото з поїзда. На цей раз дівчина постала сплячою в купе з милою пов'язкою на очах у вигляді єдинорога. У підписі до фото Анна розповіла, що її фотографувала подруга. Судячи з усього, Кошмал вирушила на гастролі по Україні, а її першим місцем призначення став Маріуполь.

«Няха вогонь», «Ой яка няха», «Така мила, коли спиш», «Як мило, Ви найкраща Ганна Люблю вас», «Миленько, тільки трохи перекосило», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Доросла Женька».

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