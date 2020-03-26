Внук легендарной российской исполнительницы Аллы Пугачевой, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, Никита Пресняков показал неприличный жест на камеру
Фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На нем Пресняков-младший сидит на корточках в подъезде и показывает в камеру средний палец.
«Давайте все дружно поднимем средний палец и покажем его этой невидимой бяке! Нас не сломать! Соблюдайте все меры безопасности! Берегите себя и своих близких!», - написал артист.
За полчаса его пост собрал более 1600 лайков.
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«Дай Бог, чтобы все быстро сошло на нет!!!», «Из дома выгнали?», «Уже показали», «Правильно, Никит, надо всем миром эту бяку русским матом крыть, авось и вирус сдохнет от него)))», - пишут пользователи сети.
Интересно, что скажет звездная бабушка по поводу такой выходки внука.
Ранее мы писали, что Никита Пресняков поделился снимком со своей женой, 23-летней моделью Аленой Красновой накануне 8 марта. На фото Пресняков позирует вместе со своей возлюбленной на фоне громадного букета цветов.
Как известно, 28-летний наследник звездного семейства пошел по стопам отца, матери и бабушки. Он поет, активно снимается в российском кино. По сути, с такой семьей у него просто не было выбора касательно будущей профессии.
Напомним, что всплыло пикантное фото со свадьбы внука Пугачевой: декольте невесты и поза Галкина впечатляют.
Как сообщала Politeka, Пресняков прямо на людях показал, как любит молодую жену, горячие кадры: "Ух, какая пара!".
Также Politeka писала, что невестка Пугачевой прямо на пляже показала, чем соблазнила внука примадонны: «без белья еще лучше».