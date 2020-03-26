Внук легендарной российской исполнительницы Аллы Пугачевой, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, Никита Пресняков показал неприличный жест на камеру

Фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На нем Пресняков-младший сидит на корточках в подъезде и показывает в камеру средний палец.

«Давайте все дружно поднимем средний палец и покажем его этой невидимой бяке! Нас не сломать! Соблюдайте все меры безопасности! Берегите себя и своих близких!», - написал артист.

За полчаса его пост собрал более 1600 лайков.

«Дай Бог, чтобы все быстро сошло на нет!!!», «Из дома выгнали?», «Уже показали», «Правильно, Никит, надо всем миром эту бяку русским матом крыть, авось и вирус сдохнет от него)))», - пишут пользователи сети.

Интересно, что скажет звездная бабушка по поводу такой выходки внука.

Ранее мы писали, что Никита Пресняков поделился снимком со своей женой, 23-летней моделью Аленой Красновой накануне 8 марта. На фото Пресняков позирует вместе со своей возлюбленной на фоне громадного букета цветов.

Как известно, 28-летний наследник звездного семейства пошел по стопам отца, матери и бабушки. Он поет, активно снимается в российском кино. По сути, с такой семьей у него просто не было выбора касательно будущей профессии.

Напомним, что всплыло пикантное фото со свадьбы внука Пугачевой: декольте невесты и поза Галкина впечатляют.

Как сообщала Politeka, Пресняков прямо на людях показал, как любит молодую жену, горячие кадры: "Ух, какая пара!".

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой прямо на пляже показала, чем соблазнила внука примадонны: «без белья еще лучше».