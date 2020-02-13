Онук легендарної російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков показав красуню-дружину напередодні свята
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Маленький приємний сюрпризик не може не порадувати кохану) раджу всім, хто хоче швидко намутити букет з доставкою прямо до під'їзду», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Пресняков позує разом зі своєю коханою на тлі величезного букета квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«такі красиві», «яка ніжність», «бомба фотка – обидва щасливі», «шикарна пара», «такі красиві», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, дружина онука російської примадонни Алли Пугачової, Олена Преснякова, опублікувала відео, яке досить відверте .
На кадрах дружина Микити Преснякова, яка є моделлю, позує на пляжі з подругами.
Дівчата перебувають у води і пальм в різних купальниках. Посередині, в рожевому купальнику, стоїть та сама Олена.
Дівчата гарно выгинаются, демонструючи ідеальні стрункі фігури.
Олена в модних окулярах дивиться в камеру, а потім піднімає очі до неба. При цьому її подруга гладить її, підводячись від талії до грудей.
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