Онук легендарної російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков показав красуню-дружину напередодні свята

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Маленький приємний сюрпризик не може не порадувати кохану) раджу всім, хто хоче швидко намутити букет з доставкою прямо до під'їзду», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Пресняков позує разом зі своєю коханою на тлі величезного букета квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«такі красиві», «яка ніжність», «бомба фотка – обидва щасливі», «шикарна пара», «такі красиві», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, дружина онука російської примадонни Алли Пугачової, Олена Преснякова, опублікувала відео, яке досить відверте .

На кадрах дружина Микити Преснякова, яка є моделлю, позує на пляжі з подругами.

Дівчата перебувають у води і пальм в різних купальниках. Посередині, в рожевому купальнику, стоїть та сама Олена.

Дівчата гарно выгинаются, демонструючи ідеальні стрункі фігури.

Олена в модних окулярах дивиться в камеру, а потім піднімає очі до неба. При цьому її подруга гладить її, підводячись від талії до грудей.

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