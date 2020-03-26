Известный российский актер Сергей Глушко, муж украинской певицы Наташи Королевой, показал новое видео

На видео Тарзан лежит на кровати и показывает только свою голову, а также частично тело. Он в ролике рассказывает о тренировках, которые думает записывать для своих фанатов, пока карантин. Сергей решил спросить, нужно ли ему это делать или такое никто не станет смотреть. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз ии написали несколько комментариев:

"В условиях самоизоляции нам, девочкам, нужен вдохновитель-мотиватор. Мы запаслись гречкой и туалетной бумагой, а теперь хотим хлеба и зрелищ. Хотим стриптиз онлайн. Короче, даешь Тарзаншоу!", " хочу! Честно- лень затягивает. И нужен вдохновитель с кнутом. Вот если бы такое произошло- я бы дисциплинированно занималась!!! А тем более, если ТАКОЙ Тренер преподает!!!! И приятно, и полезно, и очень позитивно! Забудешь про все вирусы!", "Серый, ты что с бодуна что ли", "Отличная актерская игра глазами и бровями, браво ! Дамы срывают маски от волнения....", "Что за вопросы,Сергей?! Конечно же хотим!!!))))".

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