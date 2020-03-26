А зачем там арфа?

31-летняя украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк обескуражила откровенным фото

Как передает Pоliteka.net, девушка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Рыжеволосая бестия предстала в соблазнительном виде: на ней черный боди, такого же цвета чулки и небрежно накинутый ярко-малиновый плащ. Соня сидит на стуле, широко расставив ноги и держа какой-то предмет в руках.

На переднем плане в кадре мы видим полуголого красавчика - в голубых семейках и тапочках. На груди у "спортмена" красуется золотая медаль за первое место.

Примечательно, что между Соней и парнем-моделью стоит неожиданный музыкальный иструмент - арфа. Компаньон красотки даже оперся на нее.

"Эх.. были времена!😂🤪 Мне кажется, совсем скоро начнет процветать психологическая помощь online, записаться что-ли.. ☎️ А мы с @mashaefrosinina постараемся оказать свою посильную психпомощь с помощью смешинок в прямом эфире в 20:00 👯‍♀️ Не пропусти❤️", - подписала снимок Плакидюк.

За считанные минуты поклонники Сони успели поставить более 2 000 "лайков".

"Ого! Вот это поворот! 😍"; "Сонечка, а сделайте пожалуйста прямой эфир с Ричардом! Вы такие классные 😍😍", - писали в комментариях.

Отметим, в 2010 году Плакидюк стала обладательницей первого места в конкурсе фэшн-фотографии от National British Fashion Museum, годом позже она была номинантом на Most Influent Talent House Photographer.

Знаменитая украинка сотрудничала с такими брендами как: Harper's Bazaar, L'OFFICIEL, Cosmopolitan, PINK, XXL, Playboy и другими. Ее по достоинству называют самым востребованным селебрити-фотографом страны.

Напомним, Астафьева со звездой "Топ-модель по-украински" померились прелестями в мокрых купальниках.

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