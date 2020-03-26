Модель, блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной после выхода сериала "Школа", опубликовала серию ярких фотографий в вечерних платьях

Неповторимыми образами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На первом снимке Лиза позировала в желтом платье и грубых ботинках, оголив свои стройные ноги. На втором предстала в нежно-розовом наряде и голыми плечами. Третье платье яркого синего цвета сделало акцент на тонкой талии звезды.

«Девочки, этот пост для вас. Принцессочные будни никто не отменял и неважно есть ли на это повод! Эта линейка - просто сладкая, воздушная конфетка, идеально для выпускного!», - написала Василенко.

Платья очень понравились поклонникам актрисы. Особенно учитывая тот факт, что многие из них школьницы. За час ее пост собрал более 37 тысяч лайков.

«Вау, как принцесса», «Ты шикарная во всех платьях», «Ты просто красотка», «Во всех шикарная», «Красотка наша», «Масяяя» «Милашка», «Ну очень красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 21-летняя Лиза Василенко нередко снимается в откровенных фотосессиях, но от этого удивление не становится меньше. На недавних снимках она предстала в желтых шортиках, кроме которых на ней ничего не было. Девушка прикрыла свою грудь руками и закрыла глаза.

Напомним, что Лиза Василенко раздвинула ноги, у фанатов эйфория: "Я буду вас...".

Как сообщала Politeka, Лиза Василенко без белья и стыда похвасталась пикантными кадрами: "Просто нет слов".

Также Politeka писала, что Лиза Василенко в прозрачном белье устроила фотосессию для взрослых: «Несите огнетушитель!».