Зірка українського серіалу «Школа» Єлизавета Василенко знялася в непристойній фотосесії без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Це любов», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках видно, як Василенко знімається у фотосесії без білизни. Дівчина прикриває пікантні форми руками, а на інших знімках – за допомогою піджака, який елегантно знімає.

«Бомба», «це найкраще, що я бачив», «Це неймовірно красиво», «розкішна», «Ліза, ти шикарна», «Дивитися на одному диханні можна», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що зірка українського серіалу «Школа» Єлизавета Василенко порадувала шанувальників дуже відвертим фото.

Свіжі знімки актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото 21-річна дівчина вигнулась у спокусливій позі, засвітивши всі свої достоїнства – тонку талію, пружну «п'яту точку» та ідеальні вигини. Дівчина з'явилася на фото в мереживній білизні чорного кольору. Зверху вона накинула піджак, але він зовсім нічого не прикриває.

«Сумую, скоро до вас повернуся. А поки, ловіть красу», - написала дівчина.

Пост зібрав понад 106 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від нової фотосесії Василенко.

«Ми теж дуже за тобою сумуємо», «Несіть вогнегасник», «Ідеальна», «Ось звідки така фігура гарна», «Естетика», «Богиня», «Ваааау, це занадто шикарно», «така Жіночна», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Єлизавета Василенко з «Школи» роздяглася прямо на вулиці заради гарячих фото: "Яка ж розкішна!".

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