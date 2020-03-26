Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала утреннюю зарядку в Инстаграм

На кадре Никитина позирует в черном топе и коротких шортиках. Она стоит напротив стены и делает зарядку на камеру, которую показала в прямом эфире, чтобы поддержать людей на карантине. Как можно предположить, занимались упражнениями фанаты вместе с Екатериной в 10 утра. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку.

"Спасибо всем! Вас сегодня было больше и это кайф", - написала Никитина.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", удивила поклонников.

Роскошная блондинка устроила танцы перед зеркалом. Движения артистка производила под одну из рэп-композиций, а в это время ее снимал младший брат.

Красотка сначала танцевала в вязанном платье. Девушка развлекалась, двигая головой и пятой точкой.

После этого Екатерина поменялась с братом одеждой. На мальчика налезло платье, а вот актриса не смогла натянуть шорты мальчика.

В результате девушка появилась перед подписчиками в голубой футболке, трусиках, и так и не натянутых шортах.

Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру

А еще Politekaa писала, что блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров

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