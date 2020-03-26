Известная украинская певица Гайтана показала новый образ в Инстаграм
На фото Гайтана позирует в толстовке и куртке или чем-то подобном. Волосы она обвязала повязкой. Как можно понять, певица сделала афрокосички. На фоне можно стену, беседку, а также зелень. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Карантин продлили! Уже хочется вернуться к привычному образу жизни. Давайте помечтаем. Что сделаешь ты в первый день после карантина:
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1. Устрою вечеринку с друзьями;
2. Побегу в салон красоты;
3. Поеду в любимый ресторан;
4. Буду целый день гулять по любимому городу ;
5. Отправлюсь в путешествие;
6. Вернусь к любимой работе.
Пиши свой вариант в комментариях", - написала Гайтана.
Фанаты успели поставить более 400 лайков и написали несколько комментариев:
"Все вышеперечисленное сделаю одновременно", "Выйду на улице и всех начну целовать ииииии....", "Хочу на любимую работу", "Позвоню мужу и спрошу, сможет ли он выехать из Испании".
Ранее мы сообщали, что Гайтана в прозрачном платье показала, чем ее щедро одарила природа.
На кадре Гайтана позирует в красном прозрачном платье. Она села на деревянный пол на фоне стены из кубов. Платье оказалось с открытыми плечами, а певица без белья. Волосы в этот раз у артистки были выпрямлены.
Напомним, Гайтана потрясла своими "подружками" в обтягивающем топе
А еще Politeka писала, что Гайтана избавилась от белья и устроила сочную фотосессию в постели
Также Politeka сообщала, что Гайтана без стеснений посветила пышным бюстом в прозрачной сетке