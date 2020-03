View this post on Instagram

А ви займаєтеся спортом вдома? ⠀ Я – так! Для домашніх тренувань обрала бігову доріжку з декількох причин: ⠀ 🏃🏽‍♀️Коли не виходить дістатися до спортивної зали, можу провести тренування вдома. ⠀ 🏃🏽‍♀️В будь-який час доби можу провести активну пробіжку, чи просто пройтись в спокійному темпі. ⠀ 🏃🏽‍♀️Моя доріжка підключається до інтерактивного додатка iFit, тому кожного разу – це цікава подорож. ⠀ @interatletika #proform #interatletika