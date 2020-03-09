Известная украинская певица Гайтана показала новый ролик в Инстаграм

На кадрах Гайтана позирует в велотреках и топе. Прическа в этот раз у нее была пышной. Певица стояла на беговой дорожке и ходила по ней. На фоне можно увидеть окно, штору и комнатные цветы. Скорее всего, Гайтана была дома. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.



В подписи певица рассказала о тренировках дома и их плюсах. Ведь, как считает артистка, человек не всегда может найти время для похода в спортзал, а дома он может заняться собой в любое время. Гайтана в конце отметила, что для пробежек использует специальное приложение в телефоне, которое ей очень помогает.

Фанаты посмотрели видео почти 600 раз. Также они написали несколько хвалебных комментариев, в которых рассказали о своих тренировках и похвалили Гайтану за прекрасные формы.

Ранее мы сообщали, что Известная украинская певица Гайтана показала новый кадр в сети Инстаграм.

На фото Гайтана позирует в белой блузке и без белья. Она расположилась на белых простынях в кровати. На фоне можно увидеть ведро с цветами. Певица в этот раз позировала с распущенными ровными волосами. Фото получилось очень нежным.





"С наступившим праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, девчонки!", - написала Гайтана.

Под фото поставили более 200 лайков и написали несколько комментариев. Пользователи поздравляли певицу с праздником и желали ей всего самого лучшего.

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Гайтана на фото показала себя в черных штанах и черном топе, который завязан был в области шеи. Образ дополнила серебристыми туфлями и черным пиджаком или чем-то подобным, который свисал с руки певицы. Вокруг артистки можно увидеть плитку и белые квадраты, на одном из которых расположилась певица.

Напомним, Гайтана без стеснений посветила пышным бюстом в прозрачной сетке

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