Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новый ролик в Инстаграм

На видео Анастасия сидит на стуле и позирует в прозрачном халатике. На голове у нее была повязка. На фоне можно увидеть различную бытовую технику, можно предположить, что снимала Кумейко дома. В ролике она обрабатывала руки каким-то гелем, а также рассказала смешную историю. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу.

"Мне вчера твой звонил, говорит: Где Анжела? Ну я такая, а это тебя не касаемо. Анжела где надо, там и где. Говорю, иди где был, там и будь. Понял?", - сказала Кумейко.

Фанаты просмотрели видео более 6 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Это гениально", "Ахахах мать ну ты даёшь", "Настенька ,надуй шарик гелием ,вдыхай и рассказывай нам интересные истории ", "Буся".

Ранее мы сообщали, что украинская артистка Анастасия Кумейко, экс-участница популярного в свое время музколлектива Nikita, не грустит на карантине.

Фигуристая красавица-артистка удивила зажигательным танцем у... собственного холодильника.

Так в своих сториз певица и танцовщица в коротеньком красного оттенка халатике пустилась в пляс под хит MARUV.



Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате

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Также Politeka сообщала, что экс-Nikita в одном халатике уселась поудобнее и посветила роскошным телом



