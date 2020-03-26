Звезда не сдерживала себя

Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, показала горячий танец в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Горовая вместе с братом танцуют под новую песню группы MOZGI. На девушке кожаный топ и юбка. Однако в глаза зразу же бросается маска «чумного доктора». Вместе с ней на видео снялся и ее младший брат – Андрей.

«Крутая задумка, но не в такт движения. Оно напрягает»,» классный дуэт», «очень классный дуэт», - пишут пользователи.

До этого мы писали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа и родная – продюсера Ирины Горовой всерьез занялась подготовкой своего тела к лету.



Девушка нередко размещает в своем Инстаграм снимки откровенного характера. На этот раз она показала фото иного стиля.

В сториз Наташа Горовая показала фото в окружении потных мужчин. По всей видимости, кадр сделали в зале после завершения тренировки.

Занятие было инстенсивным, о чем свидетельствует уставший и растрепанный вид дочки Потапа, а также подпись: «Было как-то тяжело».

Также на фото невозможно не заметить выступившие мышцы на ногах Горовой.

Для тренировки она выбрала обтягивающие лосины серо-синего цвета и черную свободную спортивную кофту. Короткие розовые волосы собрала сзади.

По всей видимости, с ней позировали ее тренера по залу.

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