Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила необычный отдых на Журавлевском водохранилище во время карантина
Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория решила показать серию ярких фото с отдыха у реки, на которых решила полюбоваться природой во время заката, сообщает Politeka.
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На время карантина Виктория решила остаться вместе с семьей и приехала в Харьков, откуда активно публикует фото из дома вместе с племянницей, которую часто балует. Также звезда не боится выходить на улицу, чтобы устроить тренировки на площадках, а сегодня представила кадры из отдыха у речки.
«Мои дорогие, что заставляет вас улыбаться😄? Мы уже несколько дней подряд уезжаем от всех далеко и единственные наши друзья - это камыши и речка ❤️🥰», – написала звезда.
Поклонники тут же ответили:
«Естественная, приятная 🌹», «Яка гарненька 👌😍ТАКА МИЛА🤗», «Очень красивые фотографии ❤️», «У меня вызывает приятную улыбку коллекция фотографий милой девушки с шикарным букетом камышей это красиво», «Вау с ума сойти какой красивый милый ангел! Нам Марсианам нравиться умница ты 😍😍😍😍», «Мой котик и дети)❤️», «Виктория,прекрасно выглядишь ❤️😍👍Без макияжа........».
До этого певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.
Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.
«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨ у которой сегодня День Рождение. 😍🎉💐Пусть ты всегда будешь удачливой🙏🏻, здоровой и счастливой😊💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.
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