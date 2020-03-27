Старший сын голливудской актрисы Анджелины Джоли вынужден был покинуть Южную Корею из-за пандемии коронавируса

Как стало известно, 18-летний Мэддокс пострадал из-за коронавируса и вынужден был остановить учебу за границей. Он вернулся в США, что принесло огромную радость его матери. Парень вернулся домой и снова живет в доме Джоли. Теперь звезда светится от счастья, ведь ее любимый сын дома. Ранее она неоднократно признавалась в интервью, что плакала из-за разлуки с сыном и сильно переживала из-за его отъезда.

Напомним, что Мэддокс изучает биотехнологии в университете Сеула. Из-за коронавируса университет закрыли, а всех студентов отпустили домой. Как сообщает People Magazine, парень потратит вынужденные каникулы на изучении корейского и русского языков. Кстати, дети звезды никогда не ходили в школу. Все они из-за частых путешествий находятся на домашнем обучении.

Кстати, Мэддокс до сих пор не общается с Брэдом Питтом, хоть актер не раз пытался помириться с ним. Известно, что их ссора состоялась во время перелета на частном самолете. Именно после этого инцидента Джоли подала на развод с супругом.

Мэддокс – первый сын Анджелины Джоли. Она усыновила его в Камбодже, где снималась в фильме «Лара Крофт». Позже Джоли усыновила еще двоих детей, а также родила трех детей Брэду Питту.

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