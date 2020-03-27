Знаменитість вчинила так, як вважала за потрібне

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі часто допомагає малозабезпеченим сім'ям

На днях стало відомо, що знаменитість подбала про долю 20 мільйонів школярів, які не харчуються збалансовано. Так, Джолі направила до відповідного фонду, який поставляє шкільні обіди дітям з малозабезпечених сімей, один мільйон доларів.

Відомо, що через коронавірус близько мільярда дітей по всьому світу не відвідують школу, а отже не обідають в їдальнях, пише Daily Mail. Адже для більшості дітей - це єдиний повноцінний прийом їжі за день.

Благодійний фонд займається забезпеченням і доставкою обідів дітям з малозабезпечених сімей.

Відомо, що на рахунок організації надійшло два мільйони доларів і їх розподілили між штатами. Таким чином діти отримають свої порції в умовах карантину.

Зазначимо, що Анджеліна Джолі перебуває в спеціальному статусі посланця від Верховного комісара ООН у справах біженців.

До актриси приєдналися колеги: Дженніфер Гарнер і Емі Адамс. Хоча зірки і знаходяться вдома, вони все ж таки знайшли спосіб зібрати гроші, створивши проект для дітей. Всі вони читають вголос дитячі книжки в соцмережах і просять жертвувати гроші, а після відправляють гроші благодійним організаціям.

Нагадаємо, днями Анджеліна Джолі розповіла, що її дочки, Захара і Шайло, перенесли операції. Зокрема, другій прооперували стегно.

Зірка розповіла, як її доньки підтримували один одного, проявляли турботу. За її словами, молодша донька і брати ходили в лікарню і допомагали сестрам.

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