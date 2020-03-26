Екс-солістка групи «ВІА-Гра» Альбіна Джанабаєва показала, як могла б виглядати обкладинка глянцевого журналу з нею

Фото зі зйомок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На фото Джанабаєва лежить на підлозі і голосно сміється. Видно, що артистку щось дуже насмішило, на знімку її сміх виглядає природно. Співачка одягнена у зелену сукню, яка оголює одне плече. Раніше Джанабаєва вже публікувала знімок з цієї фотосесії, але там вона виглядала стримано.

«Був і такий варіант обкладинки», - написала зірка.

Зазначимо, що за дві години під постом співачки залишили майже 3 тисячі лайків. Не стримався навіть продюсер Костянтин Меладзе, брат її чоловіка Валерія, поставивши лайк під фото.

«Я за такі обкладинки!», «Офігенно! Реальні емоції», «Будь-який чудовий варіант!!! Скрізь де є Альбиночка, скрізь все класне і нереально гарне!!», «Слів немає», «Що вам показали, що б ви так розсміялися», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва покрасувалася на камеру в стильному вбранні. Співачка з'явилася в сукні з глибоким декольте, а то і зовсім в одному бра. Крім того, вона ефектно спустила з плечей свій плащ і загадково дивилася вдалину. Шанувальники зірки відзначили, що на фото Альбіна дуже схожа на Анджеліну Джолі.

Нагадаємо, що Альбіна Джанабаєва в присутності Меладзе посвітила декольте перед іншими чоловіками: «З похмілля».

Раніше Politeka писала, що Джанабаєва спустила шкіряне плаття і показала, чим завоювала Меладзе: "О боже, яка...".

Також Politeka писала, що Джанабаєва вразила ефектною витівкою на камеру, кадри облетіли мережу: "А Меладзе прибирає?".