Украинская артистка Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, поделилась своими мыслями по поводу известного фильма

Блондинка опубликвала пост с довольно смелым фото, пишет Politeka.net.

На снимке артистка позировала в белой блузе с большими рукавами. Наряд имел большой вырез и из него выглядывала грудь. Также блестящий пояс подчеркнул тонкую талию украинской знаменитости.

Латексные брюки подчеркнули упругую пятую точку и стройные ножки артистки.

В руках звезда держала надкушенное яблоко.

Камалия распустила длинные волосы и посмотрела в камеру. Макияж был сделан с акцентом на яркие губы.

В посте звезда рассказала о фильме «Маленькие женщины» Греты Гервиг, в котором показано, что "некоторые истории действительно вечны".

"По замыслу Гервиг, любимая история сестер - четырех молодых женщин, каждая из которых полна решимости жить своей жизнью - является и вечной и своевременной", - написала артистка.

За три часа пост собрал более 500 лайков и немного комментариев:

"Красавица", "Шикарная!😍😍😍", "Красотка", "Этот фильм можно посмотреть только нелегально в интернете и не в качестве", "Симпатичная", "Спасибо!!! Как раз сегодня тоже думала посмотреть этот фильм🙂 Вы, как всегда, прекрасны!!! 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Камалия рассказала, что стала жертвой воров в одном из торговых центров Киева.

По словам Камалии у нее вытянули iPhone Pro Max. К сожалению, по горячим следам воровку поймать не удалось.

Звезда призналась, что ее больше всего опечалила потеря фото, которые она не успела сохранить "в облаке".

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