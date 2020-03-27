Знаменитая артиска Ани Лорак показала на архивном видео первые уроки по вокалу и засветила лицо до пластики

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать уникальный видеоролик, на котором еще юная и 15-летняя звезда занималась уроками пения, пишет Рoliteka.net.

Так, на ролике юная будущая певица тренировала силу своего голоса и показала, как только училась правильно петь и брать высокие ноты. При этом в подростковом возрасте Каролина совсем не похожа на себя теперешнюю. Звезда сделала не одну пастичестическую операцию и увеличила губы, за что еще не единожды критиковали поклонники.

«😂 Мне 15 лет. Первые уроки вокала. 🤩 Как закалялась сталь…», – написала Лорак под новым постом.

«Наша звёздочка💕✨🦋», «Вы удивительный и замечательный человек ❣️ обожаю Ваше творчество 💕🌹», «I STAY HOME 🏠 in Ukraine 🇺🇦 And you?», «Красивая 👏👍🌹🌹🌹», «Какая красавица😍», «Доня на тебя похожа 😍 вот здесь чётко это видно 🌺», «Наивность ,доброе сердце в глазах ❤️❤️❤️🙏».

Ранее Ани Лорак представила видеозапись с исполнением песни под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми". Звезда засветила свою фигуру еще до похудения, а также прическу, которую многие пользователи очень любили.

Так, на своей странице в Инстаграм певица показала архивный ролик, в котором появилась с длинными нарощенными волосами с высветленными прядями и косой челкой. При этом позировала звезда в бледно-розовом платье со шлейфом и спущенными бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. В наше непростое время особенно понимаешь, что мы одно целое – планета Земля. Ведь если плохо одному из нас, мы чувствуем его боль. В трудные времена есть только один путь к спасению – это Любовь. Любовь и забота к Себе. Любовь и забота к Ближнему. Время сплотиться в заботе и любви друг к другу! Пусть эта песня под аккомпанемент легендарного обладателя 16 наград "Грэмми" @davidfoster согреет вас! Берегите Себя! 🙏🏻», – написала Каролина под новым постом.

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