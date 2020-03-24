Українську співачку Тіну Кароль помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram артистки.

Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів.

Пара розповідає про нові проекти, які повинні з'явитися на українському телебаченні, і закликає громадян «вибирати», що більше сподобається. При цьому зірки дивляться один на одного і посміхаються.

Однак шанувальники Кароль залишилися без можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми писали, що відома співачка Тіна Кароль влаштувала затишний відпочинок на вулиці разом із найближчою людиною.

Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого єдиного сина Веніаміна з Лондона, оскільки навчання хлопчика була тимчасово припинена через карантин. Таким чином Тіна змогла зустрітися з дитиною набагато раніше планованих канікул.

Як відомо, артистка дуже рідко бачить своєї дитини, саме тому можливість побути з ним удвох будинку - велика рідкість. Зокрема, з-за того, що робочий графік самої співачки також дуже насичений.

Проте зараз, після скасування концертів і багатьох заходів, зірка з удовольсвием проводить час вдома з дитиною і присоенидилась до своєрідного челленджу під назвою "БудьВдома", який підтримало вже багато артистів.

Так, на представленому відео, який опублікували на сторінці "Фантіно", зірка в домашньому вигляді звернулася до шанувальником, залучивши до свого звернення та відпочиваючого Веніаміна. В кінці ролика артистка дбайливо обняла дитину і щасливо розсміялася.

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