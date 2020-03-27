Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной после роли Жени в сериале "Сваты", показала фанатам, как развлекается на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Они же картофельные оладьи, они же драники 😄 Если бы я не стала актрисой, то стала бы наверное food-блогером😂 Приготовление еды для меня всегда творческий процесс, так я отдыхаю 😌 неважно есть у меня 10 мин или целый вечер, я отдаюсь этому полностью и с большим удовольствием», - говорится в сообщении.

Также Кошмал опубликовала снимки, на которых демонстрирует свои кулинарные умения.

«Наша красотка», «аж захотелось», «Очень вкусно выглядит», «Ангел!», «умничка», «У тебя всё выглядит так вкусно, что слюнки текут», «Продолжай! не останавливайся», «такая красивая», - пишут они.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал поделилась ярким снимком, на котором она позирует с закрытыми глазами. Актриса выгнулась, спустив накидку с плеча, оголив декольте в тесном топе. Она выпятила вперед свои ключицы и положила руку на грудь. Волосы девушка закинула на плечо.

Отметим, что практически на всех фотографиях Анна выглядит очень природной и естественной. Девушка практически не красится, благодаря чем видна ее естественная красота.

Напомним, что Анна Кошмал в одном халатике показала свои женские штучки: "молода и прекрасна".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал приспустила рубашку и показала свою прелесть: "Какая хитрая".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал избавилась от лифчика и показала себя во всей красе: "Ух, какая выросла!".