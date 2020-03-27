Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной после роли Жени в сериале "Сваты", показала фанатам, как развлекается на карантине
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Они же картофельные оладьи, они же драники 😄 Если бы я не стала актрисой, то стала бы наверное food-блогером😂 Приготовление еды для меня всегда творческий процесс, так я отдыхаю 😌 неважно есть у меня 10 мин или целый вечер, я отдаюсь этому полностью и с большим удовольствием», - говорится в сообщении.
Также Кошмал опубликовала снимки, на которых демонстрирует свои кулинарные умения.
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«Наша красотка», «аж захотелось», «Очень вкусно выглядит», «Ангел!», «умничка», «У тебя всё выглядит так вкусно, что слюнки текут», «Продолжай! не останавливайся», «такая красивая», - пишут они.
Ранее мы писали, что Анна Кошмал поделилась ярким снимком, на котором она позирует с закрытыми глазами. Актриса выгнулась, спустив накидку с плеча, оголив декольте в тесном топе. Она выпятила вперед свои ключицы и положила руку на грудь. Волосы девушка закинула на плечо.
Отметим, что практически на всех фотографиях Анна выглядит очень природной и естественной. Девушка практически не красится, благодаря чем видна ее естественная красота.
Напомним, что Анна Кошмал в одном халатике показала свои женские штучки: "молода и прекрасна".
Как сообщала Politeka, Анна Кошмал приспустила рубашку и показала свою прелесть: "Какая хитрая".
Также Politeka писала, что Анна Кошмал избавилась от лифчика и показала себя во всей красе: "Ух, какая выросла!".