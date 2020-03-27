Одно из самых лучших видео за последнее время!

Алла Пугачева спела песню о пандемии коронавируса

Ее муж, шоу-мен Максим Галкин не удержался и опубликовал веселое видео на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

На опубликованных кадрах российская примадонна Алла Пугачева поет под аккомпанемент своего сына Гарри Галкина, который играет на укулеле. При этом сама певица "вооружилась" бубном.

«Антипандемический тандем "ГАРРИАЛЛА" Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!» - подписал ролик с женой и сыном Максим Галкин.

На видео Пугачева без грима вместе с сыном Гарри поет: "Мамма миа, мамма миа, мамма миа, уходи от нас скорее, пандемия! Пандемия, вон!"

Съемки видео проходили в домашнем ночном клубе в замке знаменитостей, который находится в деревне Грязь. Этот клуб оборудован в подвале замка. Он построен и обстроен Пугачевой в дискотечном стиле в подарок Максиму Галкину.

Видео взбудоражило пользователей сети, которые давно не видели выступлений Аллы Пугачевой.

«Самое крутое пероральное средство! Юхуу», «Одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту!!!», «Шедеврально», «Супер», «Шаманы», «Классно придумали», - пишут в комментариях.

Напомним, Пугачева и Галкин показали подросших детей, но на видео заметили опасную деталь.

Как сообщала Politeka, известный продюсер набросился на Пугачеву, Галкин не выдержал.

Также Politeka писала, что муж Пугачевой Максим Галкин похвастался архивным видео с детьми: "Лизу вообще не узнать".