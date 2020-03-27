Регина Тодоренко показала похудевшую фигуру во время новой фотосессии

В этот раз в рамках рекламной фотосессии звезда похвасталась сройной фигурой в кожаной юбке с блестящей майкой на тонких бретелях. Как известно, Тодоренко является любительницей устроить съемки в рамках рекламы того или иного продукта, пишет Рoliteka.net.

Артистка появилась в новой фотосессии в стильном наряде и с распущенными, уложенными в мягкие локоны, волосами. Дополнить свой наряд звезда решила аккуратными туфлями-лодочками.

"Честно, это должно было когда-нибудь закончится... Серьезно... Но все мы понимаем, что такой шанс бывает только раз! Всю неделю другие блогеры раздавали подписчикам деньги... Просто так! Ни за что! И суммы были очень приличные🤑 люди плакали от радости!!!", - поделилась эмоциями Регина.

Причем в подписи она также заявила, что собирается повторить подвиг блогеров и намерена сама принять участие в конкурсе в качестве спонсора.

Отметим, после того, как был введен карантин, Регина не сидит дома и продолжает работу над съемками собственного проекта, а также уже не раз была замечена во время различных поездок. Недавно она появилась на новом снимке во время отдыха с мужем на улице.

На новом фото Регина позировала вместе с Владом во время милого и невинного поцелуя, однако именно подпись под снимком немало напугал поклонников. Регина якобы заявила о разводе, но после прочтения текста за тегом пользователи поняли - звезда лишь рассказывала отелешоу:

«#РАЗВОД , Последствия самоизоляции, панические атаки - эти вопросы мы рассмотрим в диалоге с Анатолием Некрасовым @anatoly_nekrasov (психолог и автор бестселлеров «Путы материнской любви» и «Материнская любовь») 31го марта в прямом эфире инсты в 15:00!!!!! Уверена, у вас тоже есть , что спросить! Жду вопросы в комментах ❤️💪🏻 Совсем скоро #марафондляумныхлюдей», - пишет Регина.

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