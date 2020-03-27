Известная украинская певица Джамала показала совместное фото с сыном в Инстаграм

На фото Джамала позирует в желтом костюме. На руках она держит двухлетнего ребенка, тоже в желтой кофте, а также разноцветных штанах. Волосы у певицы были распущены. Мама и сын улыбались на кадре и можно сказать, что счастливы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Певица опубликовала и другие фото, где мальчик сам или они позирует вместе с отцом. Кадры довольно трогательные и интересные.

"Не хватит в мире слов, чтобы описать свою любовь. С Днем рождения, Емир-Рахман", - подписала фото Джамала.

Фанаты много хвалили семейные снимки, поздравляли малыша и писали, как похожи ребенок и родители. Всего они поставили более 20 тысяч лайков за 9 часов. А один пользователь предположил, что у мальчика косоглазие, но Джамала сразу это опровергла:

"Вы себе Полечите. А у него нет. Такая внешность. Все мы разные. Брэд Питт, Джек Николсон, Леонардо Ликаприо И так далее так же имеют очень близко расположены очка. Но это не чего общего с тем, что вы написали. Это особенность человека. Шарм. понимаете".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Джамала показала новые кадры в Инстаграм.

На фото Джамала позирует в леопардовом платье. Образ она дополнила Украшениями на шее и руке. Волосы в этот раз у нее были распущены. На фоне можно увидеть домашнии цветы. Все кадры почти идентичны, хотя на последнем можно больше оценить фигуру певицы.

"Девочки, не грустите. Даже оставаясь дома можно сделать легкий мейк и прическу, а также одеть красивое платье и уже этим поднять себе настроение", - написала Джамала.

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