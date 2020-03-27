Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес показала горячее видео в Инстаграм

В ролике Лопес позирует в разноцветной майке и розовых штанах. Образ она дополнила белыми кроссовками. Рядом с ней была подтанцовка, которая позировала в топиках и штанах ярких цветов. Звезда и девушки зажгли на сцене под музыку, фанаты оказались в восторге. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Лопес уже позировала напротив разрисованной стены, а на третьем - можно увидеть сцену и множество людей, которые подняли руки.

Фанаты успели поставить более 1 миллиона лайков за сутки и написали множество комментариев, в которых восхищались певицей.

Ранее мы сообщали, что бывший бойфренд популярной певицы Дженнифер Лопес Дэвид Круз ушел из жизни в возрасте 51 года.

По информации журналистов, Дэвид Круз, с которым Дженнифер Лопес встречалась почти 10 лет, страдал от болезни сердца. Во время очередного кризиса врачам не удалось его спасти.

Информацию о кончине Дэвида Круза журналистам подтвердила его 18-летняя возлюбленная Иса.

"Он был добрым и любящим. Он никогда ни за что не держался и всегда был очень открытым ... Он был преданным отцом, он помог поднять на ноги своего пасынка. Он любил Yankees и Knicks", - сказала журналистам девушка.

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