Популярная украинская модель Алла Костромичева показала фанатам, как выглядит без макияжа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Завтра, в субботу, 28-го марта, (не исключаю, что с карантином вы полностью потерялись в днях недели и датах, я так точно, 2 раза перепроверила какое сегодня число 😂) в 17:00 в прямом эфире подборка моих любимых упражнений. Легкий уровень, подходит для всех, кроме красоток в положении🤰. Cохраняй, чтобы не забыть и присоединяйся!», - говорится в сообщении.

Уточним, что пост Костромичева сопровождала снимком, где она без макияжа. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотка», «Вау, какая естественная. Невероятная красота», «Божественная Алла. Супер вид», «Я почему-то подумал сначала что это Гретта Тумберг», «Такая миленькая», «очень красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что ведущая модельного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева оказалась в ловушке в Германии из-за введенного там чрезвычайного положения и закрытия воздушного пространства в Украине.

Супермодель пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили за несколько часов до того, как в нашей стране вступили в силу ограничения по въезду из-за границы.

"Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта, так и не вылетели, - рассказала Алла. - Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти".

Девушка акцентировала внимание, что со своей стороны она выполнила все условия, чтобы вернуться на родину до начала действия ограничений.

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