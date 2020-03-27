Певица Ксения Георгиади призналась, что в свое время «украла» песню у Софии Ротару

Об этой истории сама артистка вспомнила в эфире программы «Судьба человека» на РосТВ. По словам Георгиади, некогда у нее с Ротару разгорелся небольшой конфликт из-за «украденной» песни. Это произошло, когда Ксения участвовала в конкурсе «С песней по жизни». Тогда ей удалось пройти в финал с песней «Уроки музыки», однако перед финальным выступлением музыкальный редактор Галина Солдатова выдала артистке другую песню – «Стара печаль моя, стара», написанную Юрием Саульским.

«Он в это же время показывает эту же песню, как новую Софии Ротару. Ну а Ротару — это Ротару, простите меня. Кто такая Ксения?», - вспоминает Георгиади.

Она отметила, что Ротару должна была исполнить эту композицию для «Голубого огонька». Записи их программ происходили в одно время, однако «Голубой огонек» вышел намного позже. Таким образом получилось, что исполнительницей оригинальной версией песни получилась именно Георгиади, а не ее звездная конкурентка.

«Получилось так, что я спела песню вместе с оркестром Михайлова в финале конкурса «С песней по жизни». Сняли эту передачу и сняли одновременно «Голубой огонек». Но «Голубой огонек» у нас с 31 декабря на 1 января показывают, а конкурс «С песней по жизни» вышел в начале ноября. И получилась премьера композиции в моем исполнении», - рассказала певица.

Она добавила, что людям понравилась песня в ее исполнении, однако в последствии именно Ротару выступила с ней на «Песне года».

«Мы ничего не делили. Каждый делал свое дело. В финале «Песни года» все думали, что я буду петь эту композицию, но в итоге ее исполняла София Ротару», - вспоминает Георгиади.

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