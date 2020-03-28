Известная украинская певица Наталья Могилевская показала серию фото в Инстаграм

На фото Наталья позирует в платье черного цвета. Образ она дополнила украшениями на руках и распущенными волосами, в которых можно увидеть большую заколку. В наряде оказалось и приличное декольте, которое придало особой пикантности кадрам. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Могилевская уже стоит вместе с несколькими мужчинами, а на третьем танцует. Фотографии были сделаны во время записи "Лиги смеха".

Фанаты успели поставить более 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"А мы смотрим) но уже это видели. Были 25-го на съемках) вы крутая", "Крутое выступление", Я буду смотреть, но завтра из-за времени. Но посмотрю", "А во сколько завтра эфир?Я не хочу его пропустить", "Шикарный вид".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Наталья Могилевская покрасовалась на сцене в юморном и откровенном образе "хулиганки".

Звезда опубликовала новые снимки и тем самым показала, как выступала на сцене "Лиги Смеха". Артистка носилась по сцене с объемной укладкой, повязкой на голове, в джинсах, майке и с огромной "грудью" - под светлую майку звезды уместилось немало, вероятно, паралона.

Напомним, Могилевская поразила фото крупным планом

А еще Politeka писала, что скандал разгорелся из-за пикантной выходки Могилевской, певица не сдержалась

Также Politeka сообщала, что Могилевская ошарашила пикантной выходкой прямо на сцене



