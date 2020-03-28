Известная певица Санта Димопулос, бывшая солистка ВИА Гра, показала новый кадр в Инстаграм

На фото Санта позирует в платье в горошек, скорее всего, под ним белья нет. Образ Димопулос дополнила распущенными пышными волосами. Певица села боком и немного приподняла ноги. Кадр получился очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Карантин – это не только важная мера предотвращения распространения коронавируса, а еще и неплохая проверка на человечность и взаимопомощь. Максимально изолировавшись, сейчас самое время объединиться, чтобы помочь тем, кому по-настоящему сложно", - написала Санта.

Фанаты успели поставить почти 8 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Данная ситуация - это проверка на все: дружбу, человечность, адекватность", "Какая вы красивая", "Умничка! Дай Бог будет больше в мире людей как Вы!".

Ранее мы сообщали, что бывшая солистка «ВИА Гры» певица Санта Димопулос показала роскошное тело в прозрачном наряде.

«Во время беременности приходилось принимать антибиотики?» - интересуются у певицы.

На опубликованном кадре видно, что Димопулос позирует в полупрозрачном белом наряде. Дополняет образ черная шляпа и элегантные сережки.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра задрала платье и выставила напоказ роскошные формы

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра выставила напоказ идеальное тело во всем красном

Также Politeka сообщала, что жгучая экс-ВИА Гра свернула аппетитными формами в глубоком декольте



