Известная украинская певица Светлана Лобода показала новое фото в Инстаграм

Лобода на фото позировала в кожаных штанах и шубе. Под ней можно увидеть черное белье певицы. Снимали Светлану снизу и фото получилось довольно интересным. Волосы у артистки были распущены. На фоне ничего не было видно, снимок, скорее всего, был студийным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ещё до объявления пандемии я отменила все встречи, выступления и любые контакты , уйдя в самоизоляцию с дочками и няней. И я призываю всех моих поклонников последовать моему примеру. Мы несем ответственность друг за друга Это нужно понимать. Давайте беречь друг друга, пожалуйста", - написала Лобода.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Как там Тилль ????", "Социальная ответственность! Не дадим вирусу шанса", "Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя", "Жду новостей от Тилля. Я волнуюсь", "Действительно, у многих такой призыв... Пора осознать, что не спроста...".

Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала один из самых необычных концертных образов, представленном на последнем выступлении.

В этот раз знаменитая артистка показала себя в дерзком образе с новой стрижкой, засветив стильные кадры в разделе Стори. Певица показала на новых фото дерзкий образ брюнетки, который примерила во время одного из своих концертов.

Напомним, коронавирус у отца ребенка Лободы

А еще Politeka писала, что Лобода в черном купальнике удивила мрачным видом

Также Politeka сообщала, что Лобода показала своих подросших дочерей, новые фото взорвали сеть



