Известная украинская певица Светлана Лобода показала семейное фото в Инстаграм
На фото Светлана позирует в черной майке или чем-то подобном. Рядом сидит дочь Тильда, которой вторая дочь Евангелина закрыла лицо рукой. Девочки были одеты в футболки. На фоне ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты ,наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты - дома, а значит в полной безопасности", - написала Лобода.
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Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков за полчаса и написали множество комментариев:
"Ребёнок счастлив, счастлива мама", "Давайте и ваше шоу посмотрим", "Прекрасное время, проведённое рядом с детками, я так рада, что Вы проводите его так, как Вам хотелось", "Как она на вас похожа", "Дай Бог с Вами и Вашими родными и близкими всегда всё было хорошо".
Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала один из лучших образов, который примерила в клипе "Новый Рим".
В этот раз знаменитая артистка показала себя в дерзком образе ковбойши, засветив во время фотосессии не только стройную фигуру, но и стильную укладку.
Напомним, мохнатая Лобода ошарашила переменами во внешности, кадры облетели сеть
А еще Politeka писала, что Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини
Также Politeka сообщала, что Лобода показала, как на самом деле выглядит без фотошопа