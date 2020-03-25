Известная украинская певица Светлана Лобода показала семейное фото в Инстаграм

На фото Светлана позирует в черной майке или чем-то подобном. Рядом сидит дочь Тильда, которой вторая дочь Евангелина закрыла лицо рукой. Девочки были одеты в футболки. На фоне ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты ,наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты - дома, а значит в полной безопасности", - написала Лобода.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков за полчаса и написали множество комментариев:

"Ребёнок счастлив, счастлива мама", "Давайте и ваше шоу посмотрим", "Прекрасное время, проведённое рядом с детками, я так рада, что Вы проводите его так, как Вам хотелось", "Как она на вас похожа", "Дай Бог с Вами и Вашими родными и близкими всегда всё было хорошо".

Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала один из лучших образов, который примерила в клипе "Новый Рим".

В этот раз знаменитая артистка показала себя в дерзком образе ковбойши, засветив во время фотосессии не только стройную фигуру, но и стильную укладку.

Напомним, мохнатая Лобода ошарашила переменами во внешности, кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини

Также Politeka сообщала, что Лобода показала, как на самом деле выглядит без фотошопа



