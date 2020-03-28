Российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поделился пикантным снимком
Как передает Politeka.net, на кадре он предстал в белой набедренной повязке, взявши не руки красотку в красном платье. Действия происходили во время одного из концертов Сергея.
"Что бы не происходило вокруг, - будьте рядом с самыми близкими", - написал он под постом.
Поклонники сразу же откликнулись на фото множеством комментариев.
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"Отлично получилось", "Шикарное фото", "Это же не Наташа на фото", - писали под постом.
Стоить отметить, что прокомментировали фото и в фан страничке Наташи Королевой: "Ах, какая вы шикарная, красивая пара".
Ранее мы писали, что Тарзан рассказал о знакомстве родителей с Наташей Королевой. По его словам, маме стало плохо, когда она узнала, что сын будет знакомить ее с певицей. Глушко отметил, что объявил родителям о предстоящем знакомстве с невестой. Мать поинтересовалась, кто она. Но на ответ сына - Наташа Королева - не поверила и посмеялась, мол, "ой, да ладно!".
А когда сын действительно пришел в родительский дом с уже знаменитой на то время певицей, его маме стало плохо, она даже хваталась за сердце, не веря своим глазам.
Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.
Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать: "Серег, ты что...".
Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».