Российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поделился пикантным снимком

Как передает Politeka.net, на кадре он предстал в белой набедренной повязке, взявши не руки красотку в красном платье. Действия происходили во время одного из концертов Сергея.



"Что бы не происходило вокруг, - будьте рядом с самыми близкими", - написал он под постом.









Поклонники сразу же откликнулись на фото множеством комментариев.

"Отлично получилось", "Шикарное фото", "Это же не Наташа на фото", - писали под постом.



Стоить отметить, что прокомментировали фото и в фан страничке Наташи Королевой: "Ах, какая вы шикарная, красивая пара".

Ранее мы писали, что Тарзан рассказал о знакомстве родителей с Наташей Королевой. По его словам, маме стало плохо, когда она узнала, что сын будет знакомить ее с певицей. Глушко отметил, что объявил родителям о предстоящем знакомстве с невестой. Мать поинтересовалась, кто она. Но на ответ сына - Наташа Королева - не поверила и посмеялась, мол, "ой, да ладно!".

А когда сын действительно пришел в родительский дом с уже знаменитой на то время певицей, его маме стало плохо, она даже хваталась за сердце, не веря своим глазам.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать: "Серег, ты что...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».







