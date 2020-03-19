56-річна російська співачка Лоліта Мілявська познущалася над росіянами, які наживаються на коронавірусі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим роликом у своєму мікроблозі в Instagram, в якому заявила, що починає виробництво власного туалетного паперу - адже це так вигідно в даний час (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Лоліта показала себе крупним планом з ідельними макіяжем та укладкою.

"Не хочу відставати від заробляння грошей 🤷‍♂ Шукаю себе в «новій добі» 🤓😂✌", - написала в соцмережі Мілявська.

В кадрі ж вона більш докладно розповіла про свій бізнес-проект.

"Я зрозуміла, що живу в епоху, коли змітаються всі прострочені продукти. Браво, хлопці – заробили! Все, що лежало на полицях, зметено. Більше за всіх заробили, напевно, і ті, хто випускає медичні маски і туалетний папір. Тому я вирішила не відставати і починаю виробництво власного туалетного паперу. Можу допомогти не лише нашій країні, але і всім", - поділилася Лоліта, додавши, що її туалетний папір буде називатися "Іди в ж*пу".

"Вибачте, поки у мене не було наборів печаток, я писала кульковою ручкою", – підсумувала вона.

Шанувальники на ура сприйняли ідею артистки, підхопивши її саркастичний настрій. Також багато хто здивувався її молодим виглядом. Менше ніж за добу ролик зібрав майже мільйон "лайків".

"Купую найбільшу партію😂😂😂Тільки з рукописним текстом, плачу будь-які гроші😂"

"Бізнес пішов угору!!!!💥💥💥💥!!!"

"Куди переводити гроші?"

"А на сім'ю можна більше двох рулонів?😂😂😂👍👍"

"Як так можна виглядати на 30 років???? Підкажіть" - "ніяк)✌️"

"Лола,я у свої 43 виглядаю старше👍😉Браво, бравісімо🥰"

"В Росії теж туалетний папір скуповують як божевільні?!🤣🤣"

"Помолодшали просто ппц💣,невже правда чоловіки-основне джерело старіння👍👍😁"

Раніше ми повідомляли, Лоліта збентежила відео разом зі своїм масажистом, який приїхали з Єгипту. Виявляється, в зірки є проблеми з хребтом.

"За все Життя, я можу назвати тільки кілька людей, включаючи китайців, хто досконало володіє цією Потрібною професією!", - підписала кадри артистка.

Нагадаємо, Лоліта озолотилася після розлучення з молодим чоловіком, розкриті подробиці

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