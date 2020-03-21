Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська показала, як розважається її пластичний хірург, щоб зняти стрес

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з клініки пластичної хірургії, передає Politeka.

Для початку зірка розкрила секрет свого відмінного зовнішнього вигляду, заявивши, що зобов'язана квітучою зовнішністю своєму лікарю Андрію Іскорнєву, а потім перевела камеру на столик, де лежали грудні імпланти.

За словами Лоліти, зараз жінки масово позбуваються "зроблених" грудей, а співробітники клініки знімають стрес тим, що мнуть силіконові протези.

«Мужики, приходьте сюди чіпати, не мучте баб. Краще нехай це буде антистрес», – запропонувала артистка.

У підписі до відео Лоліта згадала телеведучу Лєру Кудрявцеву, котра «обламала» багатьом бажання збільшувати груди.

У свою чергу користувачі звернули увагу на те, що Мілявська помітно схудла, і поспішили відразу ж похвалити співачку.

«Лола, як ви так сильно схудли, скажіть чесно», «Схудла😍😍😍 красуня😘💐», «Ви молодець. Дуже стали стрункішими», – пишуть фанати.

Раніше ми розповідали про те, що артистка опублікувала ролик, в якому заявила, що починає виробництво власного туалетного паперу - адже це так вигідно в даний час. Лоліта постала крупним планом з ідеальним макіяжем й укладкою.

«Не хочу відставати від заробляння грошей 🤷‍♂ Шукаю себе в «новій добі» 🤓😂✌», - написала в соцмережі Мілявська.

В кадрі ж вона більш докладно розповіла про свій бізнес-проект.

«Я зрозуміла, що живу в епоху, коли змітаються всі прострочені продукти. Браво, хлопці, заробили! Все, що лежало на полицях, зметено. Більше за всіх заробили, напевно, і ті, хто випускає медичні маски і туалетний папір. Тому я вирішила не відставати і починаю виробництво власного туалетного паперу. Можу допомогти не лише нашій країні, але і всім», - поділилася Лоліта, додавши, що її туалетний папір буде називатися «Іди в ж*пу».

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