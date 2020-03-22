56-річна російська співачка Лоліта Мілявська безсоромно посміялася над шанувальниками, показавши "спекотне" відео

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим роликом у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз), на якому постала в досить нескромному образі.

Так, розпатлана Лоліта в одній лише нижній білизні, важко дихаючи і спітнівши, чистила йоржиком унітаз. При чому в перші секунди взагалі незрозуміло, що відбувається - захекана артистка трясе значним бюстом перед камерою і здається, що дивишся "полуничку" для дорослих. Але потім несподівано з'являється відгадка.

"Чищення унітазів - суцільне задоволення на карантині 🧜😜🤩✌️", - підписала жартівливе відео співачка.

Шанувальники за годину поставили понад 120 000 "лайків", влаштувавши палкі обговорення в коментарях.

"А Ви пріколістка, респект!!! Я теж використовую карантин як час для розбирання шаф і позбавлення від зайвого мотлоху. Як я кажу : по одному квадратному метру на день до Великодня порядок! 👍😋"

"Золота щітка для унітазу, звичайно не легко😀. "

"Во, Лола палить 😀я теж вдома все перемила і перечистила. Не панікер, але профілактика з дез. засобами точно не завадить."

"Лола, ви Супер! Я завжди вважала, що тільки ви зможете зайняти місце Примадонни "

"Лолушка!😂❤️вбила !😂"

"Богинечка ну ти даєш!!!!! 🤪 Красива білизна!!! І йоржик теж нічого 😂😍🔥"

"Аж захекалася"

Раніше ми повідомляли, Лоліта висміяла у соцмережі росіян, які наживаються на коронавірусі. Приводом для жарту стало обурення співачки, що багато хто підняв ціни на "ходовий" нині товар - туалетний папір. Тому вона заявила, що почне випускати власний.

"Я зрозуміла, що живу в епоху, коли змітаються всі прострочені продукти. Браво, хлопці –заробили! Все, що лежало на полицях, зметено. Більше за всіх заробили, напевно, і ті, хто випускає медичні маски і туалетний папір", - поділилася Лоліта, додавши, що її туалетний папір буде називатися "Іди в ж*пу".

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