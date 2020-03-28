Известная украинская певица Светлана Лобода показала новое фото в Инстаграм, раскрыв подробности госпитализации Линдеманна
Вчера стало известно, что знаменитый фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн был госпитализирован в берлинскую больницу. Мужчину, которому приписывают роман со Светланой Лободой, якобы отправили на карантин. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
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По данным СМИ, у Линдеманна диагностировали пневмонию, поэтому его поместили в реанимацию, а также тест на коронавирус оказался положительным. Однако, сегодня Светлана, в след за официальным объявлением, раскрыла правду о случившемся с Линдеманном.
Так, в официальном заявлении сказано, что тест музыканта на COVID-19 оказался отрицательным. А сам он отправился в больницу после того, как был осмотрен врачом группы.
Также отмечается, что Линдеманн действительно попал в больницу осмотрла и провел ночь в палате интенсивной терапии. После этого самочувствие звезды улучшилось, и его перевели в другое отделение.
Отметим, день назад Тилль Линдеманн опубликовал фотографию с Чернобыля. Похоже, артист был там на экскурсии, когда прилетал в Украину. 6 марта Тилль выступал со своим проектом Lindemann в Киеве.
Напомним, что музыканту приписывают роман с певицей Светланой Лободой. Его считают отцом ее дочки Тильды.
После новости о возможном заболевании Тилля звезда также представиластилньый кадр, под которым посоветовала всем беречь себя:
"Ещё до объявления пандемии я отменила все встречи, выступления и любые контакты , уйдя в самоизоляцию с дочками и няней. И я призываю всех моих поклонников последовать моему примеру. Мы несем ответственность друг за друга Это нужно понимать. Давайте беречь друг друга, пожалуйста", - написала Лобода.
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