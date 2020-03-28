Дочка российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о переезде в Америку
Свою историю она опубликовала на странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Девушка рассказала, что переезд и учеба в США кардинально поменяли ее саму и ее жизнь в частности.
«Когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий бал», - рассказала Анна.
По ее словам, у нее была скидка на обучение, которую она должна была подтверждать хорошей учебой. Она училась в Нью Йорке и жила на всем известной Wall Street.
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«Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники. Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных», - призналась Заворотнюк.
Девушка призналась, что в первый же день звонила матери со слезами, чтобы она забрала ее назад. Но Анастасия посоветовала дочке потерпеть пару месяцев. Позже Анна нашла друзей и жизнь в Америке наладилась.
«Но самое тяжелое для меня было это долгое расставание с семьей, в общей сложности я прожила в Штатах 4 года и имела возможность летать к родным только на каникулах два раза в год», - отметила девушка.
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